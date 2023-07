Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat joi, 13 iulie, ca s-au lansat aplicatiile pentru cele 1.000 de burse de participare in Generatia Tech, programul national prin care tinerii si adultii se pot specializa in domeniul informatic.Programul se adreseaza tinerilor de peste 16 ani, studentilor si adultilor care doresc sa exploreze daca o cariera in tech este potrivita pentru ei, dar si oportunitatea reconversiei profesionale. Generatia Tech ii invita alaturi pe toti curiosii care doresc ... citeste toata stirea