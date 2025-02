1.000 de lei/luna, abonamentul pentru ursi

Primaria Rasnov a semnat contractele necesare pentru interventia unor echipe specializate in cazul in care ursii isi fac aparitia in zonele locuite. Costul total al acestor servicii pentru o perioada de 12 luni este de 54.264 de lei cu TVA, tarifele fiind calculate in conformitate cu costurile standard prevazute de catre legislatia in domeniu pentru astfel de actiuni.Astfel, de partea de "goana" ar urma sa se ocupe angajatii Ocollului Silvic Rasnov, cu care a fost semnat un contract in ... citește toată știrea