In perioada 1-5 iunie, aproximativ 1.000 de politisti au actionat in cadrul dispozitivelor instituite la nivelul intregului judet, unde activitatile au fost desfasurate pe doua paliere, respectiv unul de prevenire si descurajare, iar cel de-al doilea de combatere a faptelor antisociale si de impunere a legii.Potrivit raportului IPJ Brasov, activitatile s-au concretizat in cele 167 de actiuni punctuale in zonele si mediile de interes. Efectivele de politie au intervenit pentru gestionarea a ... citeste toata stirea