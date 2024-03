Flavia Boghiu, viceprimarul Brasovului si sefa organizatiei municipale a USR Brasov, a anuntat pe Facebook ca urmeaza sa devina mama, intrand deja in al doilea trimestru de sarcina. "Rareori impartasesc in spatiul public aspecte din viata mea privata, dar acum este vorba de ceva ce va deveni oricum evident destul de curand. Cu emotie va anunt ca eu si Radu Hossu ne pregatim sa devenim parinti. Neplanificat si neprogramat, cam cum se intampla toate lucrurile faine in viata. Desi am un rol ... citește toată știrea