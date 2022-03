1.100.000 de recipiente de bauturi, colectate de automatele PETrica, din Brasov

1.100.000 de recipiente au fost colectate de cele trei automate PETrica, din Brasov, de la lansarea proiectului pentru incurajarea reciclarii si folosirii transportului in comun, in cadrul Forumului Oraselor Verzi, din septembrie 2021. Montat initial in Piata Livada Postei, primul aparat inteligent de colectare a ambalajelor de bauturi, din sticla, plastic si metal a fost mutat, azi, in cartierul Valea Cetatii, cunoscut si ca Racadau, pentru a fi la indemana si mai multor brasoveni si va deveni ... citeste toata stirea