1.200 de liberali, 2 zile in Poiana Brasov

Lilberalii sunt pregatiti pentru doua evenimente importante care se vor desfasura in aceste zile in Poiana Brasov. Azi, 26 mai, va avea loc Liga Alesilor Locali, la care vor participa 1.200 de persoane, in frunte cu premierul Nicolae Ciuca. A doua zi, vineri, 27 mai, tot 1.200 de persoane vor participa la Consiliul National, la care liberalii vor alege cine sa ocupe cateva posturi vacante. Brasoveanul Adrian Vestea spune ca isi doreste sa faca parte din conducerea Ligii Alesilor Locali ai PNL. ... citeste toata stirea