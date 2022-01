1,5 ursi pe kilometru patrat: Daca iesi de pe domeniul schiabil din Poiana Brasov, "risti sa dai de urs", anunt oficial

Unul dintre cele mai lungi studii ce a vizat studierea ursilor din Romania si identificarea unor solutii pentru tinerea acestor carnivore in padure - "Life for bear" s-a incheiat la finalul anului trecut, iar raportul acestui proiect a fost prezentat joi, la Brasov, intr-o conferinta la care a participat si ministrul Mediului, Tanczos Barna. Proiectul, cu o valoare totala de 1,567 milioane de euro, a fost inceput in anul 2014, iar finantarea a fost asigurata in proportie de 71,19% din fonduri ... citeste toata stirea