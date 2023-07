Muzeul Prima Scoala Romaneasca va continua si in acest an sa investeasca in conservarea cartilor de mare valoare pe care le are in colectie, dar si in amenajarea unor spatii de depozitare moderne, cu finantare de la Consiliul Judetean Brasov. Anul acesta, prin Ghidul de finantare a proiectelor institutiilor de cult, Muzeului Bisericii Sf. Nicolae - Prima Scoala Romaneasca a obtinut de la administratia judeteana brasoveana suma de 100.000 lei.Lucrarile prevazute pentru acest an au fost ... citeste toata stirea