1,7 metri, stratul de zapada la Balea Lac

Meteorologii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse, la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada la o statie meteo de munte, de 172 de centimetri."La peste 1.800 metri, stratul de zapada a crescut constant in ultimele zile, in special pe versantii nordici, iar la suprafata se intalnesc 35-50 centimetri de zapada recenta, cu rezistenta si coeziune scazute, depusi peste o ... citeste toata stirea