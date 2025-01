1.765 de brasoveni au cerut pasaport in decembrie 2024

Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Brasov a anuntat rezultatele activitatii din luna decembrie a anului trecut, un in care, atat cererile de emitere a pasapoartelor, cat si numarul documentelor eliberate in luna anterioara a fost mai mare. Mai exact, conform datelor transmise de institutie, in perioada 1 - 31 decembrie 2024, la ghiseul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Brasov au fost depuse 1.765 cereri de eliberare a pasapoartelor (cu 369 mai multe ... citește toată știrea