Vesti bune pentru parintii din Ghimbav. Primarul orasului, Ionel Fliundra, a anuntat ca a fost finalizat Studiul de Fezabilitate pentru constructia unui corp de scoala cu 6 clase si o clasa de informatica in curtea scolii gimnaziale din str. Pietii.Valoarea estimata a investitiei este de 8.074.900,26 de lei plus TVA (aproximatibv 1,9 milioane de euro)."Esinand cont de cresterea demografica si implicit a numarului de copii in orasul nostru, am luat decizia de a realiza acest nou ... citeste toata stirea