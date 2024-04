1 an de la inaugurarea Aeroportului Brasov, 100 de ani de la deschiderea Intreprinderii Aeronautice Brasov

Numarul 1-4 din 2023 ale revistei Astra a aparut cu sprijinul si sub egida Bibliotecii Judetene Brasov. Directorul Daniel Nazare a ales sa dedice acest numar istoriei aviatiei brasovene, mai ales ca ne aflam in doua momente importante: ne pregatim sa sarbatorim 1 an de la inaugurarea Aeroportului International Brasov - Ghimbav si 100 de ani de la deschiderea Intreprinderii Aeronautice Brasov. Trei personalitati au fost invitate sa prezinte istoria aviatiei brasovene, mai recenta sau mai ... citește toată știrea