Senatorul Robert Cazanciuc (PSD) si deputata Diana Tusa (PSD) au depus la Parlament un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului, relateaza Agerpres. O alta noutate introdusa in lege: se pedepseste si tentativa."Punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unei locuinte sau a unui local ori a oricarui alt loc amenajat, in care are acces ... citeste toata stirea