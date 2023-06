In luna martie, judecatorii Curtii de Apel Brasov au mentinut decizia Tribunalului Brasov de a anula o hotarare a Consiliului Local Brasov prin care dezvoltatorii erau obligati sa amenajeze doua locuri de parcare la un apartament, decizie luata de alesii locali in 2018.Astfel, acum, dezvoltatorii brasoveni incep sa isi refaca proiectele propuse, luand in calcul amenajarea unui singur loc de parcare pentru fiecare locuinta construita.Una dintre companiile care a inceput demersurile in acest ... citeste toata stirea