1 caine, 1 an de inchisoare

Ciobanul, care a lovit cu bata un caine pana l-a omorat, a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, insa hotararea nu este definitiva. Totul s-a intamplat in luna mai 2023, in localitatea Harman, cand proprietara unei case a sunat la 112, dupa ce a observat pe camerele de supraveghere cum un barbat loveste cu bestialitate un caine, aflat pe podul din fata portii de acces in curtea casei.In dimineata zilei de 08.05.2023, sotul femeii a vazut doi ciobani, insotiti de oi si numerosi ... citește toată știrea