1 din 3 copii: anxietate sau depresie din cauza retelelor sociale

Unul din trei copii cu varsta intre 8 si 17 ani a prezentat, in ultimii doi ani, o forma de tulburare emotionala, precum anxietate sau depresie, cauzata de expunerea indelungata la retelele de socializare, transmite organizatia Salvati Copiii.Un procent de 48,3% dintre copii petrec peste sase ore pe zi online, in cazul unei zile libere, fie ca este vorba despre sfarsitul de saptamana sau de vacanta, conform datelor colectate in cadrul cercetarilor derulate de Salvati Copiii.Cel mai mult ... citește toată știrea