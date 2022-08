1 din 4 e bugetar

Aproape un sfert, adica circa 25% din angajatii din economia locala, lucreaza la stat. In luna iunie a acestui an lucrau circa 1,27 milioane de angajati in sectorul public din Romania in dintr-un total de 5,05 milioane de salariati la nivel de economie, dupa cum arata datele de la Ministerul Finantelor si Institutul National de Statistica. Printre principalii factori care ii atrag pe candidati spre un job la stat sunt stabilitatea locului de munca, programul si salariile.In ceea ce priveste ... citeste toata stirea