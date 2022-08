1 ianuarie - 14 august: 56 de accidente in care au fost implicati conducatori de trotinete electrice si biciclete, la Brasov

In perioada 1 ianuarie - 14 august 2022, la nivelul judetului Brasov au fost inregistrate 56 accidente rutiere, in care au fost implicati conducatori de trotinete electrice si biciclete. Dintre acestea 11 au fost accidente rutiere grave, soldate cu 2 persoane decedate si 9 persoane ranite grav si 45 de accidente usoare, soldate cu 48 persoane de persoane ranite usor. Dintre cele 56 de accidente rutiere in care au fost implicati conducatori de trotinete electrice si biciclete, 21 de accidente ... citeste toata stirea