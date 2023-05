Pentru al treilea an consecutiv, Hospice Casa Sperantei ii asteapta pe biciclisti sa pedaleze in beneficiul pacientilor ingrijiti de Fundatie. Hope On Wheels va avea loc in 6 si 7 mai si sunt invitati sa participe toti cei care iubesc miscarea, indiferent de locul in care se afla. "Sunt peste 2000 de oameni care s-au inscris deja la eveniment, din toata tara, din Statele Unite si Canada, pana in Elvetia, Germania, Anglia si Republica Moldova. Pentru ca putem pedala oriunde, iar fiecare ... citeste toata stirea