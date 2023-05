Cum se sarbatorea 1 Mai in anii comunismului puteti vedea la Muzeul Amintirilor din Comunism, in cadrul unei noi expozitii temporare intitulate "1 Mai Muncitoresc". Expozitia unica aduce in fata publicului o colectie de fotografii si obiecte din arhiva Muzeului Cineastului Amator si prezinta amploarea pe care o avea una dintre cele mai importante sarbatori comuniste. In ... citeste toata stirea