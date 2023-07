Primaria Brasov a gasit o firma care sa realizeze lucrarile de punere in siguranta a unui sector din DN 1E, dupa ce, anul trecut, o portiune de 15 metri din zidul de sprijin al drumului spre Poiana Brasov s-a surpat.Astfel, in urma procedurii de achizitie, primaria a desemnat firma SC Zohir 84 Cons Construct SRL (avand ca subcontractant pe SC Prinfo SRL, iar ca tert sustinator SC Maristar Com SRL) pentru a elabora proiectul tehnic si pentru a executa lucrarile, valoarea contractului fiind de ... citeste toata stirea