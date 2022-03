Aflat de multi ani in planurile autoritatilor locale, proiectul de reabilitare a strazii Doamna Stanca din Fagaras a intrat in etapa amenajarii unui sens giratoriu la intersectia cu strada Ghioceilor.Intersectia care face obiectul acestui proiect deserveste o zona rezidentiala din cartierul Florilor unde, in principal, sunt case de tip unifamilial, dar si spitalul ... citeste toata stirea