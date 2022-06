1 noaptea, in Sacele: Amenintat cu arma, ca sa-si goleasca buzunarele

In noaptea de duminica spre luni, 26/27 iunie, in jurul orei 1.25, trei barbati au abordat un tanar, in varsta de 17 ani si, sub amenintare, l-au deposedat de un telefon mobil si o suma de bani.Cazul a fost anuntat Politiei Rutiere, iar agentii au depistat si identificat cele trei persoane, ca fiind trei tineri, cu varste cuprinse intre 15 ani si 17 ani din municipiul Sacele, acestia fiind predati politistilor din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, in vederea efectuarii activitatilor ... citeste toata stirea