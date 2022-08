1 septembrie: Evitati zona Centru - Bartolomeu

Soferii din Brasov care, in 1 septembrie, dupa ora 17.00 (la o ora de varf), au in traseu strada Lunga si o zona a Caii Fagarasului trebuie sa ia in calcul si eventualele probleme in trafic, asta pentru ca se va desfasura Parada Oktoberfest. Astfel, potrivit unei decizii a Comisiei de circulatie a municipiului Brasov, parada se va desfasura joi dupa amiaza, pe traseul Aro Palace / Primarie - str. Nicolae Iorga - str. Lunga - sens giratoriu Bartolomeu - Calea Fagarasului - Cort Oktoberfest (zona ... citeste toata stirea