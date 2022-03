10 adaposturi controlate: 1.328 de caini, toti ingrijiti corespunzator

Politia Animalelor a verificat in ultima luna si jumatate 9 adaposturi private si unul gestionat de Primaria Brasov. Insotiti de reprezentanti ai Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov, politistii au verificat modul in care sunt gestionati cainii fara stapan din judet si cum este respectata legislatia in domeniu. Din 27 ianuarie si pana in 4 martie, autoritatile au verificat 10 adaposturi pentru animale din judet, dintre care unul apartine Primariei ... citeste toata stirea