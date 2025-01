10 alimente nesanatoase ce trebuie evitate

Dieteticiana Victoria Taylor explica la ce alimente nesanatoase sa renunti, pentru a face o mare diferenta in privinta sanatatii tale.Probabil te gandesti cum sa faci schimbari in alimentatia ta pentru a deveni mai sanatos. Aminteste-ti ca nu trebuie sa renunti complet la nimic - toate alimentele pot fi incluse intr-o dieta sanatoasa si echilibrata. Insa schimbarile mici in obiceiurile tale zilnice pot fi mai puternice decat ai crede. Potrivit bhf.org.uk, chimbarile mici in alimentatie se ... citește toată știrea