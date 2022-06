10 lei pe zi, in plus la tichetul de masa

De la 1 iulie, valoarea tichetelor de masa va fi de 30 de lei, in loc de 20, cat este in prezent. Masura a primit unda verde miercuri, 8 iunie, in plenul Camerei Deputatilor, cu 238 de voturi pentru, doar unul impotriva si 6 abtineri. Aceasta majorare vine pe fondul scumpirilor la alimente, pe alocuri, chiar si cu 50 la suta.Aceasta masura ar fi trebuit sa intre in vigoare incepand cu data de 1 iunie. Este o masura promisa si prevazut intr-unul din pachetele de sprijin pentru Romania, pachete ... citeste toata stirea