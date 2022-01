10 locuinte distruse de foc

Cinci apartamente au fost mistuite complet de flacari, iar alte 5 au fost afectate in urma unui incendiu violent izbucnit, duminica, 23 ianuarie, in localitatea Comandau din judetul vecin, situata la peste 1.000 de metri altitudine. "Peste 30 de pompieri militari si voluntari covasneni s-au luptat cu flacarile incendiului mai bine de 8 ore la temperaturi foarte scazute. In incendiu a ars acoperisul unei cladiri de locuit colectiva cu regim de inaltime parter si etaj partial pe o suprafata de ... citeste toata stirea