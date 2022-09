10 milioane de euro, "pompati" de PSD si PNL in presa, in 2022, pentru promovarea mesajelor de partid

PSD si PNL au dat peste 10 milioane de euro, bani de la bugetul de stat, pentru presa si propaganda doar in primele sapte luni din 2022PSD si PNL "au aruncat" in piata peste 10 milioane de euro pentru presa si propaganda, in primele sapte luni din 2022, releva o investigatie publicata de Cristian Andrei pe Europa Libera. Banii provin de la bugetul de stat si au fost cheltuiti pe articole pozitive. Conducerile ambelor formatiuni refuza, in mod oficial, sa dezvaluie spre ce site-uri se duc ... citeste toata stirea