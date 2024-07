10 orase pentru schimbarea din 2035: Brasovul, eligibil intr-un program guvernamental privind neutralitatea climatica

Niciun oras nu trebuie lasat in urma in lupta impotriva schimbarilor climatice. In acest sens, prin intermediul Misiunii M100 (un proiect national derulat de Ministerul Cercetarii, Inovatiei si Digitalizarii si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene ) si cu sprijinul partenerilor din Norvegia si Islanda, 10 orase din Romania vor beneficia de informatii, activitati de dezvoltare a capacitatii (workshopuri, webinarii, sesiuni de asistenta tehnica individuala) si documentatie (ghiduri si ... citește toată știrea