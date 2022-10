10 ore in munti, noaptea, pe ceata si zapada, dupa un ucrainean neechipat

Salvamontistii din cadrul Salvamont Brasov si jandarmii Postului Montan Sambata au reusit dupa o interventie care a durat 10 ore sa salveze un turist ucrainean care se pierduse pe munte."Vineri, 14 octombrie, in jurul orei 18.00, in urma unui apel pe 112, am primit informatia ca un turist a ramas blocat pe munte, in zona Vistea Mare, ca a pierdut traseul marcat si nu mai stie sa coboare. Mai mult de atat acesta era singur si intr-o zona fara acoperire GSM. La momentul apelului ni s-a ... citeste toata stirea