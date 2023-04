Primaria Brasov a publicat miercuri, 26 aprilie, lista proiectelor sportive eligibile pentru finantare nerambursabila prin Ghidul de finantare aprobat de Consiliul Local. In acest an au fost depuse 38 de proiecte, dintre care 28 au intrat in a doua etapa, cea de evaluare tehnica si financiara, care se incheie in 11 mai. Dintre cele 28 de proiecte, 7 sunt dedicate sportului de masa, iar pentru sportul de performanta, au ajuns in etapa de evaluare 21 de proiecte.Cele 28 de proiecte eligibile ... citeste toata stirea