10 santiere, amenzi de 22.000 de lei

Politistii locali din cadrul Biroului Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal au efectuat, in decurs de o luna, controale pe mai multe santiere de pe raza Municipiului Brasov.Obiectivul acestor actiuni a fost verificarea respectarii, de catre investitorii, proprietarii si/ sau executantii lucrarilor de constructii, a prevederilor "Regulamentului de bune practici privind masurile concrete pentru controlul prafului si emisiilor de pulberi din constructii si demolari". In urma