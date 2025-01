100.000 de euro la pensionare, reangajat tot la stat cu 9.000 de euro lunar

Teodor Tigan, directorul Romsilva care a incasat prima de pensionare de 100.000 de euro, s-a reangajat tot la Romsilva, tot ca director, si obtine circa 9.000 de euro lunar, salariu plus pensie. Activistul de mediu Mihai Gotiu a dezvaluit "averea fabuloasa" a acestuia. "Omul a fost sef sefilor in Romsilva o perioada, apoi s-a pensionat (ca sa incaseze prima aia de 100.000 de euro brut), dupa care s-a... reangajat, tot in Romsilva, director al unei directii silvice judetene falimentare, sa mai ... citește toată știrea