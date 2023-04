La un secol de la infiintare, Brigada 2 Vanatori de Munte si-a invitat prietenii si colaboratorii la o intrecere care aduce de fiecare data multa bucurie in randul acestora. Cupa Presei la tir, ocazionata de Ziua Fortelor Terestre si implinirea a 100 de ani de existenta a vanatorilor munte de brasoveni, i-a strans in poligonul de la Magurele nu numai pe reporteri, ci si pe reprezentantii celorlalte unitati militare din Brasov."Este un an special pentru noi, pentru Brigada 2 Vanatori de Munte ... citeste toata stirea