Programele de finantare ale Consiliului Judetean Brasov pentru proiectele culturale, sportive si pentru cele de tineret s-au bucurat de succes in randul solicitantilor. Astfel, potrivit informatiilor presedintelui Consiliului Judetean Brasov, pentru cele trei programe au fost depuse, in total, 100 de cereri de finantare, iar dosarele au intrat in etapa de evaluare.67 de dosare vizeaza proiecte culturaleCele mai multe cereri, respectiv 67, au fost depuse pentru obtinerea finantarilor pentru ... citeste toata stirea