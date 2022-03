100 de companii brasovene ar putea angaja refugiati din Ucraina

Primarul Allen Coliban a convocat astazi o intalnire on-line cu reprezentantii a peste 100 de companii din industrie, IT&Hightech, HoReCa care isi desfasoara activitatea la Brasov, la care se adauga cluburile de afaceri german si francez si Centrul de Integrare pentru Migranti Brasov, in incercarea de a crea oportunitati de angajare provizorie pentru refugiatii care intentioneaza sa ramana in Brasov."Brasovul a fost dat de multe ori drept exemplu pentru felul in care ne-am mobilizat in ... citeste toata stirea