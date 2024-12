"Diagnosticul in prima linie" este tema editiei din acest an a conferintei AS-PRIM, organizata de Asociatia Medicilor de Familie Brasov, in parteneriat cu Universitatea Transilvania, prin intermediul Facultatii de Medicina.In perioada 11-14 decembrie, peste 100 de profesionisti din domeniul medical se vor reuni la Brasov, in aula Universitatii, pentru un dialog stiintific de inalta calitate. Evenimentul isi propune sa exploreze provocarile si responsabilitatile asociate stabilirii ... citește toată știrea