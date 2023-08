Dupa multe amanari cauzate de controverse tehnice, proiectul podului de la Voila a intrat in normalitate. Mai exact, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, in 29 august a fost emis ordinul de reincepere a lucrarilor, iar din 30 august pe santier ar trebui sa apara utilajele."Dupa doi ani de chin s-a dat ordinul de reincepere a lucrarilor. Toate problemele care au dus la blocarea proiectului au fost rezolvate. Urmeaza ca in maxim o luna sa se demoleze podul ... citeste toata stirea