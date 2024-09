100 de viori in Piata Sfatului! Gypsy Symphony Orchestra - cea mai mare orchestra tiganeasca din lume, vine sa ne cante, de la Budapesta

Un program cu adevarat special la Brasov va fi concertul Budapest Gypsy Symphony Orchestra, care are 100 de membri si care va sustine un concert in 21 septembrie, sambata, de la ora 19:30, pe scena mare din Piata Sfatului.Orchestra, numita si "100 Gypsy Violins", a fost infiintata in 1985 si este, si astazi, cea mai mare orchestra tiganeasca din lume. Membrii ansamblului au invatat inca din copilarie modul deosebit in care interpreteaza melodiile si cu care cucereste, de decenii intregi si ... citește toată știrea