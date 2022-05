1014 candidati, inscrisi la concursul de titularizare, la Brasov

1014 candidati s-au inscris pentru concursul de ocupare a posturilor vacante in invatamant (Titularizarea), la Brasov, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ).Ca si in alti ani, cele mai multe dosare depuse sunt pentru posturile de educatoare in limba romana (300), invatatoare (154), educatie fizica si sport (88), limba si literatura romana (69). In schimb, posturile titularizabile - adevarata miza a examenului - sunt mult mai putine. In total, la nivelul judetului ... citeste toata stirea