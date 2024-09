104.253 de donatori de celule stem

Numarul total al donatorilor voluntari inregistrati in Registrul National de Celule Stem Hematopoietice in Romania a ajuns la 104.253, cu 4.057 de donatori potentiali care s-au inscris in anul 2024.Potrivit unui comunicat de presa, de la infiintarea Registrului National, in aprilie 2013, 500 de pacienti romani cu afectiuni hematologice au fost transplantati cu celule stem hematopoietice provenite de la donatori neinruditi si au dobandit o noua sansa la viata.Pentru 25 dintre pacienti, ... citește toată știrea