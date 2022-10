11.000 de pastile de iod, distribuite in judetul Brasov

Peste 11.000 de comprimate de iodura de potasiu au fost distribuite brasovenilor, pana la 31 august, in cadrul campaniei lansate in luna iunie de Ministerul Sanatatii. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, dr. Claudia Bularca, a mentionat ca medicamentele au fost distribuite catre populatie in baza retetelor eliberate de medicii de familie, potrivit protocolului.Administrarea pastilelor cu iod este recomandata persoanelor cu varsta de pana la 40 de ani si doar in caz de ... citeste toata stirea