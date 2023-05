11 banci din Romania au fost amendate cu 550.000 lei de comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), pentru practici inselatoare de calcul al ratelor.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a verificat modul in care bancile pun in practica contractele de creditare pe termen mediu si lung, cu termen de rambursare de peste 10 ani, catre consumatorul-persoana fizica, in lei sau valuta, precum si daca elementele ... citeste toata stirea