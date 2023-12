Chiar in ziua de 1 Decembrie, politistii si jandarmii montani de la Rasnov, au identificat pe DN 73A, in apropierea orasului, 11 atelaje hipo in care se afla lemn de foc, cu privire la care cei care il transportau nu au putut face dovada, prin documente de legalitate, a provenientei sau transportului."Fata de ... citeste toata stirea