11 perchezitii la traficanti de droguri din Noua

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, au efectuat miercuri, 19 octombrie, 11 perchezitii domiciliare, in judetul Brasov, intr-o cauza avand ca obiect comiterea infractiunilor trafic de droguri de risc si mare risc."Din cercetari a reiesit ca, in cartierul Noua, din municipiul Brasov, ar fi actionat o grupare specializata in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc. Membrii ... citeste toata stirea