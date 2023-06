In perioada 01 iulie - 01 august 2023, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa cu modulul national specializat de stins incendii de padure la programul de pre-pozitionare, organizat de Directia Generala Protectie Civila Europeana si Operatiuni de Ajutor Umanitar - DG ECHO, in vederea consolidarii rezilientei autoritatilor elene in gestionarea acestui tip de risc. Scopul programului ... citeste toata stirea