In perioada 1 iulie - 1 august, IGSU participa cu modulul national specializat de stins incendii de padure la programul de pre-pozitionare, organizat de Directia Generala Protectie Civila Europeana si Operatiuni de Ajutor Umanitar - DG ECHO, in vederea consolidarii rezilientei autoritatilor elene in gestionarea acestui tip de risc."Activarea si operationalizarea modulului specializat de stins incendii de padure, din care vor face parte si 11 pompieri brasoveni, se realizeaza pentru executarea ... citeste toata stirea