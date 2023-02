112, apelul "turturi"

Avand in vedere ca in ultimele zile pompierii au primit foarte multe solicitari pentru indepartarea turturilor, ISU Brasov a tinut sa le reaminteasca cetatenilor ca au responsabilitatea legala de indepartare a turturilor formati la stresinile si jgheaburile imobilelor pe care le detin sau administreaza."Atunci cand exista risc iminent de cadere a turturilor formati la imobile, proprietarul/administratorul are obligatia de a lua masuri pentru avertizare si marcare a perimetrului expus ... citeste toata stirea