112 de 19 ani in Romania. Primaria Brasov si literele de pe Tampa, iluminate in culoarea Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta din Romania a implit anul acesta 19 ani de activitate. Primaria Brasov s-a alaturat demersurilor autoritatilor publice centrale, judetene si locale, prin iluminarea, in 11 februarie, a literelor de pe Tampa si a cladirii Primariei in rosu, culoarea care simbolizeaza serviciul de urgenta.Numarul 112 este numarul de urgenta disponibil gratuit, non-stop, atat prin linii de telefonie fixe, cat si prin telefoane mobile, oriunde in Uniunea Europeana. ... citeste toata stirea